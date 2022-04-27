أعلنت شركة هيونداي موتور عن إطلاق حملتها العالمية للاستدامة تحت شعار «هدف القرن» والتي انطلقت في يوم الأرض في 22 أبريل، وستستمر حتى نهائيات كأس العالم القادمة التي ستقام في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.



وكجزء من الإطلاق العالمي، أصدرت هيونداي موتور فيلم بيان وإعلان تلفزيوني عالمي يضم أسطورة كرة القدم ستيفن جيرارد وفريق البوب العالمي BTS، حيث يتقاسمان طموح الشركة لتوحيد البشرية من خلال كرة القدم وتشجيع الدعم العالمي لمستقبل مستدام. ويعد برنامج الحملة جزءا من مهمة هيونداي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2045، وتحييد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جميع مراحل إنتاجها وتشغيلها.



وقال الرئيس التنفيذي للتسويق العالمي ورئيس قسم تجربة العملاء توماس شيميرا: «تهدف حملة «هدف القرن» إلى توحيد العالم من أجل الاستدامة، مستوحاة من القيمة الخالصة لروح الفريق والعمل الجماعي الناشئ عن الحب العالمي لكرة القدم». مضيفا: «في هيونداي موتور سنواصل سعينا لتقديم مساعدة عملية للإنسانية في وقت أصبح فيه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نتعاون معا من أجل مستقبل صحي طويل الأمد لكوكبنا».



لدفع حملة «هدف القرن»، تقدم هيونداي موتور «فريق القرن» وهي مجموعة تم تشكيلها حديثا من السفراء الذين سيعملون على الترويج للعديد من مشاريع الاستدامة البيئية والاجتماعية طوال عام 2022. إذ سيتولى لاعب المنتخب الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد قيادة «فريق القرن» بجانب فريق BTS ولاعبة كرة القدم الأفغانية اللاجئة وسفيرة اليونسكو الدنماركية نادية نديم، ومصمم الأزياء الأميركي جيريمي سكوت، والفنان الإيطالي المعاصر لورنزو كوين، المصورة الوثائقية نيكي وو، والروبوت Spot® من Boston Dynamics. بالإضافة إلى ذلك، تخطط هيونداي أيضا للكشف عن أربعة سفراء إقليميين في الأشهر المقبلة.