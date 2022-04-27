ختم كريستال بالاس وضيفه ليدز يونايتد المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الانجليزي لكرة القدم بتعادل سلبي على ملعب «سيلهورت بارك» في لندن. وفشل كريستال بالاس في العودة إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث هزائم متتالية (اثنتان في الدوري أمام ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وواحدة أمام جاه تشلسي في نصف نهائي كاس الاتحاد)، لكنه حافظ على سجله خاليا من الخسارة على أرضه في المباريات الست الأخيرة، فعزز موقعه في المركز الرابع عشر برصيد 38 نقطة.



في المقابل، تابع ليدز يونايتد نتائجه الرائعة في المباريات الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة (ثلاثة انتصارات وتعادلان)، فرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر، وبقي في المنطقة الخطرة المؤدية الى الدرجة الثانية (يبتعد بفارق خمس نقاط عن ايفرتون الثامن عشر والذي يملك مباراة مؤجلة.



إيطاليا



عزز يوفنتوس حظوظه في المنافسة على بطاقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوز غير مقنع في الأنفاس الأخيرة على مضيفه ساسوولو 2-1 في ختام منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي.



وكان فريق «السيدة العجوز» في طريقه إلى مواصلة نزيف النقاط والسقوط في فخ التعادل الثاني على التوالي بعد الاول أمام بولونيا في المرحلة الماضية، بيد أن مهاجمه البديل مويز كين خطف هدف الفوز في الدقيقة 88. وكان ساسوولو سباقا إلى التسجيل عن طريق جاكومو راسبادوري (39)، قبل أن يقلب يوفنتوس الطاولة بهدفي الأرجنتيني باولو ديبالا (45) وكين. وعزز «اليوفي» موقعه في المركز الرابع برصيد 66 نقطة، فيما بقي ساسوولو عاشرا برصيد 46 نقطة.



هذا وتقام اليوم الأربعاء 3 مباريات مؤجلة من المرحلة العشرين، حيث يلتقي فيورنتينا مع أودينيزي، وأتالانتا مع تورينو، وبولونيا مع إنتر في مواجهة مهمة للضيوف.



ويسعى «النيراتزوري»، صاحب الـ 72 نقطة في المركز الثاني، لتحقيق الفوز والارتقاء الى صدارة ترتيب «الكالتشيو»، حيث يتخلف حاليا بفارق نقطتين عن المتصدر ميلان، مع العلم بأن إنتر يملك مباراة أقل، وبالتالي فإنه لا مجال بالتفريط بلقاء اليوم.