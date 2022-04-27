يدخل ليفربول الى مباراته على ملعب «أنفيلد» أمام ضيفه فياريال الإسباني في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مدركا أن الخطأ ممنوع أمام الحصان الأسود للبطولة الذي يسعى للإطاحة بعملاق قاري آخر.



في ظل مسعاه نحو رباعية تاريخية هذا الموسم، يصطدم ليفربول بفريق أقصى يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيح بطل ألمانيا من الدورين ثمن النهائي وربع النهائي تواليا.



ويخوض فريق المدرب الألماني يورغن كلوب نهاية موسم نارية، إذ يتخلف بنقطة فقط عن مان سيتي في السباق الشرس على لقب الدوري الانجليزي الممتاز قبل خمس مراحل من النهاية، وبلغ نهائي كأس الاتحاد حيث سيواجه تشلسي بعد تتويجه على حساب الاخير بلقب كأس الرابطة في وقت سابق من الموسم.



وسبق للفريقين أن تواجها مرتين فقط قاريا، في نصف نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2015-2016 عندما عوض ليفربول بقيادة كلوب تأخره 0-1 ذهابا في إسبانيا الى فوز 3-0 إيابا في «أنفيلد»، قبل أن يخسر النهائي ضد إشبيلية وإيمري بالذات (1-3) في بازل السويسرية.



من جهته، يدرك فياريال أن الطريق الوحيد للعودة الى دوري الأبطال الموسم المقبل هو التتويج باللقب، إذ يحتل المركز السابع في الدوري على بعد تسع نقاط من المركز الرابع قبل خمس مباريات من النهاية.



وسيفتقد حتما إيمري جهود مهاجمه جيرار مورينو الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ تعرض لها ضد خيتافي في 16 الشهر الجاري.