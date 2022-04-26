رصد ميزانية بقيمة 6 ملايين دينار لترميم سوق المباركية ليعود أيقونة تاريخية وتراثية وسياحية

أعلن وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد عن اعتماد التكلفة الإجمالية لمشروع جنوب سعد العبدالله والتي تبلغ 2.1 مليار دينار على أن تدرج في ميزانية الدولة تدريجيا حسب المراحل الإنشائية للمشروع، ابتداء من مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 23/22 والذي يخضع لموافقة مجلس الأمة.



وبهذه المناسبة قال الوزير الرشيد: "القضية الإسكانية على رأس أولويات عمل الحكومة وأننا حريصون على تذليل العقبات المالية وتوفير السيولة اللازمة لتمكين المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الوفاء بالتزاماتها نحو أهل الكويت، ففي 25 يناير الماضي ونتيجة للتعاون المثمر بين السلطة التنفيذية والتشريعية تم توفير السيولة اللازمة لتمويل 11,428 قسيمة واليوم وبعد ثلاثة أشهر فقط تم اعتماد 2.1 مليار دينار لتطوير مشروع جنوب سعد، وهذا يؤكد عزمنا على تمكين المؤسسة وإيجاد حلول للقضية الإسكانية."



وعلى صعيد آخر، كشف الوزير الرشيد أنه تم تشكيل فريق عمل لمعالجة آثار حريق المباركية ودراسة أسبابه وتفعيل سبل الوقاية من أي حوادث مشابهة مستقبلاً. حيث تبلغ الميزانية المبدئية لترميم سوق المباركية ما يقارب 6 ملايين دينار وأكد أن المبالغ التي يتم تداولها بوسائل الإعلام لا صحة لها على الإطلاق.



وقال الوزير الرشيد: "هذا المعلم هو أثر تاريخي وإرث ثقافي يجب إعادته كما كان. ونحن أعضاء فريق العمل لترميم سوق المباركية حريصون كل الحرص على أن يعود سوق المباركية أيقونة تاريخية وتراثية وسياحية يقصدها أهل الكويت وضيوف الكويت بأسرع وقت ممكن."



يذكر أن في 20 أبريل الحالي تم تشكيل فريق عمل لمعالجة آثار حريق المباركية برئاسة وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، ويضم قياديون من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وبلدية الكويت، وشؤون أملاك الدولة في وزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة التجارة.