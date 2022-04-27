سعود عبد العزيز

انتهت الإدارة العامة للجمارك من مطابقة البيانات و إعداد الكشوف النهائية لصرف مكافاة الصفوف الأمامية للمستحقين، وستتم إحالتها الى الجهات الرقابية اليوم الاربعاء حتى يتسنى للإدارة العامة للجمارك اخذ الموافقة النهائية استعدادًا لإيداعها في حسابات المستحقين من موظفي الادارة العامة للجمارك.

وشكر سليمان الفهد مدير عام الادارة العامة للجمارك جميع من شارك في خدمة الكويت خلال فترة كورونا من موظفي الإدارة العامة للجمارك، و الشكر موصول لموظفي إدارة الشؤون المالية وإدارة الشؤون الإدارية على عملهم لوصول هذه المكافآت الى المستحقين.