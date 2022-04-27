عهدي معكم دائماً الصدق والإخلاص في العمل والنوايا.. وما تم عرضه في مسلسل «الاختيار 3» هو ما تم في الواقع

المرأة المصرية كانت في طليعة المسيرة ولم تتوان لحظة في أن تكون في مقدمة صفوف العمل الوطني

المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي

القاهرة - خديجة حمودة



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة، ولكن نجاحاتنا كانت أعظم.

وأضاف السيسي - في كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية - أن «عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى».



وهنأ الرئيس السيسي، الشعب المصري مسلميه ومسيحييه بالأعياد المباركة، مشيرا إلى أن ما تم عرضه في مسلسل «الاختيار 3» هو ما تم في الواقع.



وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية.



وأضاف السيسي، في كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية: «إننا استنفذنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة.



وأشار إلى أن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.



وتابع: «أن خطواتنا كانت ثابتة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا الغالية».



ورحب الرئيس السيسى بشيوخ سيناء، وقدم لهم الشكر على تعاونهم مع الدولة، قائلا: «نستهدف تحقيق تنمية حقيقية في سيناء».

وأكد أن المرأة المصرية كانت في طليعة المسيرة ولم تتوان لحظة في أن تكون في مقدمة صفوف العمل الوطني.



السيسي يوجه باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة

القاهرة - خديجة حمودة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة مع اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن للدولة في هذا الخصوص.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود.محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ود.إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول «متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة».



وتم في هذا الإطار عرض أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، والتي شهدت تحسنا ملموسا مقارنة بالفترة نفسها خلال العام المالي الماضي، حيث انخفضت نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي إلى 4.9%، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8%، فضلا عن الحفاظ على تحقيق الموازنة لفائض أولي، وهي المؤشرات التي تحققت على الرغم من ارتفاع مخصصات كل أبواب المصروفات بشكل كبير لتوفير كل الاحتياجات اللازمة لقطاعات الدولة خلال الفترة الماضية، حيث تم على سبيل المثال توفير نحو 84 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة نمو سنوي حوالي 24%، كما تمت زيادة نسبة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنة سداد 80 مليار جنيه لصالح مبادرة «حياة كريمة»، وكذا 16 مليار جنيه تمت إتاحتها للدعم النقدي لمبادرة «تكافل وكرامة» بنسبة نمو سنوي 23%، فضلا قيام خزانة الدولة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت 135 مليار جنيه، إلى جانب توفير كل احتياجات دعم السلع الغذائية بقيمة 50 مليار جنيه.



كما استعرض د.محمد معيط أبرز نتائج زيارة وفد وزارة المالية إلى واشنطن مؤخرا لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، والتي شهدت مقابلة الوفد للعديد من المسئولين الحكوميين والخبراء الماليين والاقتصاديين على مستوى العالم.



وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي قام برفع تقديراته لنمو الناتج المحلي في مصر بنهاية العام المالي الحالي إلى 5.9%، خاصة في ضوء تثبيت المؤسسات المالية الدولية للتصنيف الائتماني وكذلك النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على الرغم من كل التحديات العالمية، حيث أشاد الصندوق بحزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على الأزمة الروسية - الأوكرانية، كما أكد الصندوق على الدعم الكامل لمصر لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي.



وفيما يتعلق بتقديرات مؤشرات الأداء للعام المالي 2021/2022 بالكامل، أوضح وزير المالية أنه من المتوقع أن يتم تحقيق فائض أولي قدره 91 مليار جنيه، فضلا عن خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6.2%، وكذا توقع وصول دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي إلى نحو 85%.



وأضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع تناول كذلك متابعة جهود وزارة المالية للتحول الرقمي في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، فضلا عن خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وكذلك ميكنة المنظومة الجمركية.



وفي هذا الإطار، وجه الرئيس السيسي بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي، بما يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير على المواطنين، وفى ذات السياق تعزيز جهود تحديث الإجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة بما يساهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصادي، فضلا عن ضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي من خلال حصر الاقتصاد غير الرسمي، وذلك اتساقا مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.



كما وجه الرئيس السيسي في السياق ذاته بالانتهاء من ميكنة المرتبات وضرائب كسب العمل لكل أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية بنهاية العام الميلادي الحالي، فضلا عن سرعة الانتهاء من تطبيق مشروع رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين بهدف تشجيع سياحة التسوق في مصر على أن تكون بداية التطبيق في مدينتي شرم الشيخ والقاهرة.



وقد اطلع الرئيس السيسي أيضا على مستجدات تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني للمستهلكين، والتي بدأ تطبيقها بشكل تجريبي منذ 15 الجاري على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في مطلع شهر يوليو المقبل.



كما تم كذلك عرض تطورات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث تخطى عدد المسجلين على المنظومة أكثر من 70 ألفا، كما تم تسجيل ما يزيد على 210 ملايين فاتورة، وتم أيضا استعراض الموقف التنفيذي لميكنة الإجراءات الضريبية، والنتائج التي حققتها المأموريات الضريبية التي شهدت تفعيل منظومة الميكنة بها، حيث وصل معدل النمو في إقرارات الدخل للأفراد إلى حوالي 18% نتيجة لتنقية البيانات والمتابعة وأعمال الميكنة.



وتابع الرئيس السيسي كذلك جهود ميكنة المنظومة الجمركية، وكذا الالتزام بالمعايير الدولية للبضائع المستوردة من خلال تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات بشكل إلكتروني كامل بدءا من مطلع الشهر الجاري، موجها بالإسراع في استكمال الجهود التي تؤدي إلى خفض زمن الإفراج الجمركي.