اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن امس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يظهر «أي جدية» بشأن إمكانية إنهاء الحرب في أوكرانيا ديبلوماسيا، رغم سلسلة جهود دولية للقيام بذلك.



وقال بلينكن أمام لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ: «لم نر أي إشارة حتى اللحظة إلى أن الرئيس بوتين جدي بشأن إجراء مفاوضات ذات معنى».



وفي حين قد تدعم الولايات المتحدة جهودا أوكرانية لإنهاء الحرب بالسبل الديبلوماسية، قال بلينكن إن «هدفنا هو ضمان أن يكون لديهم قدرة على صد العدوان الروسي وطبعا تعزيز يدهم على طاولة مفاوضات محتملة».



وأضاف: «من الواضح جدا - بكلام الرئيس بوتين بحد ذاته - أن (قرار الرئيس الروسي غزو أوكرانيا) لم يكن يخص ابدا احتمال كون أوكرانيا جزءا من حلف شمال الأطلسي، إنما اعتقاده بأن أوكرانيا لا تستحق أن تكون دولة سيادية ومستقلة».



وكان بلينكن قام بزيارة مفاجئة مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى كييڤ، حيث التقيا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشاد بلينكن بما رآه خلال الزيارة، قائلا إن الولايات المتحدة تسرع تسليم الأسلحة بحيث أصبحت تستغرق عملية التسليم 72 ساعة فقط بعد إرسال أوكرانيا طلبها.



وقال: «رأينا، ميلا بعد ميل في الريف الأوكراني، أراض اعتقدت الحكومة الروسية قبل شهرين فقط أنها قادرة على الاستيلاء عليها في غضون أسابيع، أراض هي اليوم لأوكرانيا بكل حزم».



وتابع: «في كييڤ، رأينا علامات عودة مدينة نابضة بالحياة، ناس يأكلون في الخارج ويجلسون على مقاعد ويتجولون. كان ذلك أمام أعيننا - انتصر الأوكرانيون في معركة كييڤ».



في المقابل، أعرب بوتين عن أمله في تحقيق اتفاق مع أوكرانيا بطرق ديبلوماسية على الرغم من استمرار العملية العسكرية الروسية.



وقال بوتين خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في موسكو، إنه «على الرغم من استمرار العملية العسكرية، نحن نأمل مع ذلك في أننا سنتمكن من تحقيق اتفاق على الاتجاه الديبلوماسي».



وأشار بوتين إلى أن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول حققت «اختراقا جديا».