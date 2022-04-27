توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة وغائم جزئيا لنهار اليوم الأربعاء، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار .

أما ليلا سيكون الطقس معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 35 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 27 درجة مئوية.