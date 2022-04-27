عبدالعزيز الفضلي

أعلن الأمين العام لجمعية الكشافة الكويتية إبراهيم العيد، أن جمعية الكشافة الكويتية وبالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية/الإقليم الكشفي العربي والاتحاد الكشفي للبرلمانين العرب والمعهد العربي للتخطيط تستضيف خلال الفترة من 7 إلى 12 مايو المقبل أكبر ملتقى شبابي كشفي عربي تحت رعاية رئيس مجلس الأمة المهندس مرزوق الغانم، وذلك بعد اختيار دولة الكويت عاصمة للعمل الكشفي العربي، مشيراً إلى أن الملتقى يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة واجتماعات رؤساء الجمعيات الكشفية الخليجية والعربية وكذلك اجتماع الأمناء العامون واجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والمؤتمر الاستثنائي لرواد الكشافة والمرشدات وحفل تكريم رواد ورائدات الحركة الكشفية العربية وملتقى تمكين الشباب .

وقال العيد في تصريح صحافي، أنه تم تشكيل العديد من اللجان العاملة للتجهيز والإعداد لهذا الحدث العربي العالمي الكبير، منوها بأنه سيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة المستجدات الكشفية العربية والخليجية التي من شأنها الارتقاء بالحركة الكشفية .

وأوضح العيد أن جميع فعاليات هذا الحدث الهام ستقام تحت إشراف ومتابعة رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب ورئيس المنظمة الكشفية العربية النائب الدكتور عبدالله الطريجي، معربا في الوقت نفسه عن بالغ شكره وتقديره لمدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله ولجميع المشاركين في إنجاح وإقامة هذا الحدث التاريخي .