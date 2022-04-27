الاء خليفة

اطلقت وزارة التعليم العالي بدولة الكويت حملة توعوية إرشادية تحت مسمى (وجهني)، تستهدف الطلبة الكويتيين من خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرامج البعثات الخارجية التي تقدمها الوزارة.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية الناطق الرسمي بوزارة التعليم العالي فاطمة السنان في تصريح صحافي: إن حملة وجهني تأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي على توعية وإرشاد الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لشروط ومتطلبات وآلية التقديم للبعثات الخارجية قبيل إعلان خطة الابتعاث للعام الدراسي 2023/2022، إلى جانب توجيههم للالتحاق في الجامعات المميزة بالتعاون مع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

مشيرة إلى ان الحملة التوعوية تأتي استكمالاً للزيارات الميدانية التي قام بها فريق متخصص من قسم الارشاد والتوجيه بوزارة التعليم العالي لمدارس الثانوية الحكومية والخاصة واستهدفت طلبة الصف الثاني عشر.



كما تأتي الحملة التوعوية تنفيذاً لرسالة وأهداف وزارة التعليم العالي، ودورها في توعية شريحة مهمة من ابنائنا الطلبة والطالبات خريجي الثانوية العامة.

وأكدت السنان أن حملة وجهني ستنطلق عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمي لوزارة التعليم العالي في( تويتر والانستغرام ) بتاريخ 10 مايو 2022 من خلال خطة عمل ممنهجة بإشراف وتنفيذ المستشار الإعلامي لمعالي وزير التعليم العالي وفريقها الإعلامي وبمشاركة ادارة البعثات قسم التوجيه والإرشاد في الوزارة ، والتي تستمر إلى ما بعد إعلان نتائج البعثات الخارجية ، وسيتخلل هذه الخطة لقاءات حصرية اسبوعية عبر حسابات الوزارة للرد على كافة استفسارات الطلبة والطالبات بالإضافة إلى توفير خدمة التواصل عن بعد skiplino للرد على استفسارات المراجعين الخاصة بخدمات التوجيه والإرشاد خلال الفترة الصباحية من ‏(9:00 صباحا) - (1:00 ظهرا).

وأضافت فاطمة السنان: حرص وزارة التعليم العالي في مد جسور التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص في الدولة وذلك لتعزيز الهدف المنشود من الحملة والوصول إلى أكبر شريحه ممكنة من الجمهور ، وبهذه المناسبة نتوجه بالشكر الجزيل لإدارة مجمع الأفنيوز في دعم المبادرات والحملات المجتمعية من خلال توفير أماكن مخصصة و لفترات محددة يتواجد بها فريق مختص من وزارة التعليم العالي للتواصل المباشر مع الفئات المستهدفة من ابنائنا الطلبة والطالبات لنقل كافة المعلومات المتعلقة بالابتعاث وتوصيلها بشكل واضح ومبسط مما يحقق نجاح عملية الارشاد والتوجيه .



والشكر موصول للشركة الكويتية الوطنية للسينما (سينسكيب) لدعمها المباشر للحملة من خلال عرض إعلان حملة وجهني في دور السينما التابعة لهم.

مشيرة الى أن حملة وجهني تحظى بدعم من معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي من خلال تسخير كافة الإمكانيات لضمان نجاح الحملة ، مشيرة بالوقت ذاته إلى أن وزارة التعليم العالي أخذت على عاتقها أهمية تنويع مخرجات التعليم العالي عن طريق توجيه وإرشاد الطلبة الراغبين في الابتعاث بالالتحاق في البرامج التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل ، كما سعت الوزارة لتطوير خطط البعثات الخارجية من خلال طرح عدة تخصصات متنوعة، وذلك لضمان الموائمة بین نواتج التعليم ومتطلبات سوق العمل لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو تنفيذ مرتكزات خطة التنمية ورؤية الكويت 2035 .