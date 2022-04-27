توقعت الإدارة العامة للطيران المدني، اليوم الأربعاء، أن تصل حركة المسافرين من وإلى مطار الكويت الدولي إلى 352140 مسافرا خلال عطلة عيد الفطر المبارك موزعة على 207760 مغادرا و144380 قادما إلى البلاد من وإلى مطار الكويت الدولي.

وأكد نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي للادارة سعد العتيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء استعداد الطيران المدني بكل القطاعات التشغيلية لعطلة عيد الفطر المبارك خلال الأيام التسعة المقبلة بالتعاون مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مطار الكويت الدولي.

وقال العتيبي إنه سيتم تشغيل 2800 رحلة خلال الفترة من 28 أبريل الجاري حتى السابع من مايو المقبل موزعة على 1400 رحلة مغادرة و1400 رحلة قادمة مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل 76 رحلة إضافية خلال عطلة العيد بمجموع 14750 مسافرا خلال الأيام التسعة المقبلة.

وأشاد بجهود جميع الجهات الحكومية العاملة في المطار وعلى رأسها وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك كذلك الدور الرئيسي لشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية إضافة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها جميع العاملين في (الطيران المدني) لإنجاح خطة عطلة عيد الفطر.