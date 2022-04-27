رحبت بعثة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الأربعاء، بإعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج إسم دولة الكويت ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن والبدء في سلسلة مفاوضات نهائية رسمية بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي تهدف إلى إعفاء مواطني الكويت من تأشيرة الشنغن، مؤكدة على أن هذا الإعلان يعكس العلاقات المتميزة والمتينة التي تربط الجانبين وعلى كافة الأصعدة.

وأوضحت البعثة في بيان أن هذا القرار الأوروبي يأتي بعد جهود كبيرة بذلتها وزارة خارجية دولة الكويت على مدى السنوات الماضية في سبيل تحقيق هذا الهدف وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى في دولة الكويت.

كما جددت البعثة التأكيد على أن السعي لإعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن يأتي من منطلق حرص دولة الكويت على ضمان تسهيل سفر المواطنين الكويتيين إلى جميع أنحاء العالم وبالأخص إلى دول منطقة الشنغن.

وقال البيان إن البعثة إذ ترحب بهذا الإعلان لتؤكد على أن دخوله حيز النفاذ يتطلب وقتا لاستيفاء بعض الإجراءات الأمر الذي تؤكد فيه على ضرورة حصول المواطنين الراغبين بالسفر إلى منطقة الشنغن على التأشيرة المطلوبة وذلك حتى الانتهاء من تلك الإجراءات وإعلان وزارة الخارجية بذلك.