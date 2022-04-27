صرح المدير التنفيذي لوقفية منابر النور لحفظ القرآن الكريم وفهمه مسير الظفيري أن الوقفية كعادتها تسعى لتحقيق هدفها في نشر الثقافة الشرعية بين أفراد المجتمع وبالتعاون مؤسسات المحتوع المدني، مع فقد قامت بطرح ملتقى ثقافي رمضاني بمسجد خميس السبع بمنطقة الفردوس تحت شعار: رمضان..بينات من الهدى والفرقان، واشتمل على محاضرات متفرقة بالتعاون مع قطاع التثقيف الشرعي بجمعية الإصلاح الاجتماعي ونماء الخيرية.

وأوضح أنه تم تناول مواضيع عدة في هذا الملتقى منها: هدى للمتقين، وهدى للمصلين وهدى للصابرين، وهدى للوجلين وغيرها، تحدث فيها المشايخ المشاركون عن المعاني التي نستقيها من شهر رمضان الفضيل.



فيما ذكر الظفيري أن هذا الملتقى جاء متوافقًا مع مراد الشرع الحنيف من فهم أركان الإسلام ومعانيها وماتهدي إليه.



فكل ركن من أركان الإسلام يهدي به الله عباده لعبادات عملية وقلبية، فكم تعلمنا من شهر رمضان واستقنا منه المعاني الجميلة.



واحتوى هذا الملتقى على عشرين محاضرة لعشرين شيخًا في أيام شهر رمضان بفضل الله تعالى.



فيما نوه الظفيري إلى أن الوقفية لا زالت تتواصل مع جمهورها الكريم وتسعى لترسيخ معاني الكتاب والسنة في النفوس، مبينًا أن من مساعي الوقفية كذلك بناء جيل قرآني واعٍ وفاعل، وهذا البناء يتمثل بتحفيظ القرآن الكريم عن طريق حلقاتها المختلفة والمنهج التربوي المعد من قبل اللجنة العلمية في الوقفية، وكذلك حث الطلبة والطالبات على المشاركة في المسابقات المتنوعة، والتي منها مؤخرًا مسابقة جمعية الرحاب الرمضانية التي فاز فيها بفضل الله تعالى طلبة الوقفية وهم: هشام الأنصاري، من حلقة أنس بن مالك وقد فاز بالمرتبة الأولى من الفئة الأولى للمسابقة، ويعقوب الأنصاري الذي فاز كذلك بالمرتبة الأولى من الفئة الثانيةوهو من حلقة معاذ بن جبل، فيما فاز ناصر الرشيدي بالمرتبة الأولى، وعمر الهلفي بالمرتبة الثانية من الفئة الثالثة للمسابقة، وهما من حلقة أبي هريرة.



وختم الظفيري تصريحه بأن يحفظ الله عز وجل هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين وأن يجعلنا جميعًا من حفظة كتابه الكريم العالمين بما فيه والعاملين.