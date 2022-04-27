أعلن نادي هيوستن داش الأمريكي لكرة القدم للسيدات إيقاف المدرب والمدير العام جيمس كلاركسون بشكل فوري، عقب تحقيق أولي بشأن إمكانية تورطه في أفعال تتسم بالتمييز والمضايقة وسوء المعاملة.

وذكر بيان النادي الأمريكي "القرار النهائي بشأن مستقبل كلاركسون مع داش سيتم إتخاذه استنادا إلى النتائج النهائية للتحقيق الجاري".

ويبدأ موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم للسيدات المحترفات الأسبوع المقبل، ويخطط النادي للتعاقد مع مدرب مؤقت خلال الأيام المقبلة.

ويستهل داش مسيرته في الموسم الجديد بمواجهة سان دييجو ويف يوم الاثنين المقبل.