ليس الأمر من قبيل الصدفة على الإطلاق أن نتذكر فيلم "إنديانا جونز" عند مشاهدة لقطات من "المدينة المفقودة" فيلم الحركة الكوميدي المرصع بالنجوم والذي قد يروق للغاية لهؤلاء الذين وجدوا صعوبة في أخذ هاريسون فورد على محمل الجد في "إنديانا جونز".

من الملابس إلى المشاهد، بما في ذلك الشلالات إلى الأفاعي والغابات الممتدة على مرمى البصر، يعد فيلم "المدينة المفقودة" (ذا لوست سيتي) رسالة إجلال لإحدى أنجح سلاسل أفلام الحركة.

وإذا لم يكن التشابه الدقيق في الأسماء كافيا، فأن ملصق "المدينةالمفقودة" (الذي تم طرحه في الولايات المتحدة وكندا في اذار/مارس، أما في أغلب الدول الأوروبية فكان بحلول منتصف نيسان/أبريل)، يشبه كثيرا الملصق الدعائي لفيلم "ريدرز أوف ذا لوست آرك" وهو أول فيلم من سلسلة إنديانا جونز،الذي يعود تاريخه إلى 40 عاما. وفي حين أن المدينة المفقودة لا تضم هاريسون فورد، فإنه من بطولة اثنين من أكثر نجوم الحركة المحبوبين في هوليوود: ساندرا بولوك وتشانينج تاتوم.

لم تعد بولوك بحاجة لإثبات لأي شخص أنها تعرف كيف تكون نجمة في فيلم حركة، بفضل أدائها المميز في "ميس كونجينياليتي" أو "أوشنز 8"، على سبيل المثال. وفي "المدينة المفقودة" تلعب دور الكاتبة المنعزلة ولكنها ناجحة بشدة، لوريتا سيج، وبطل سلسلتها الناجحة "ذا لوست سيتي أوف دي"، هو الشخصية الخيالية داش ماكماون، ويجسدها العارض الذي يظهر على أغلفة المجلات آلان كابريسون (تاتوم). وعندما يصر دار النشر على أنها يجب أن تذهب هي وآلان في جولة للترويج لأحدث نسخة من الكتاب، يلتقيان الملياردير غريب الأطوار أبيجيل فيرفوكس،وهو الدور الذي يلعبه دانيل رادكليف.

وعندما ترفض لوريتا مساعدته في العثور على كنز "المدينة المفقودة" المشار إليه في آخر كتاب لها، يقوم فيرفاكس بخطفها إلى جزيرة أطلسية نائية حيث لديه قناعة أنها هي المكان الذي يوجد فيه الكنز.

وبعد توظيف براد بيت لتقديم الدعم، يحاول آلان إنقاذ لوريتا عاقدا العزم على إثبات أنه يمكن أن يكون بطلا أيضا في الحياة الحقيقة. وتبدأ الحدود بين الخيال والواقع في التلاشي وسرعان ما يجد الثنائي الغريب أنفسهما في غابة فيما يكون هناك الكثير من المغامرات بانتظارهما.

جدير بالذكر أن فيلم "المدينة المفقودة" مقتبس عن كتاب "كيل ذا بوس" لسيث جوردون . وهو من إخراج الأخوين آرون وآدم ني.