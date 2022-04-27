قال المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في ستوكهولم إن السبب وراء الموجة الاخيرة من حالات الاصابة بالتهاب الكبد الحاد بين الأطفال في عدد من الدول مازال مجهولا.

وقالت رئيسة المركز اندريا آمون في مؤتمر صحفي للاحتفال بأسبوع التلقيح الأوروبي 2022" التحقيقات مستمرة في جميع الدول التي سجلت حالات، ولكن في الوقت الحالي، مازال سبب حالات الاصابة بالتهاب الكبد مجهولة".

وأضافت" التحقيقات الآن تشير إلى وجود علاقة بعدوى الفيروس الغدى. حتى الآن لا توجد علاقة بين الحالات، كما أنه لا رابط بينها وبين السفر.

وأوضحت أنه تم تسجيل 190 حالة إصابة حتى الآن في أنحاء العالم، من بينها 40 حالة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وتم تسجيل معظم حالات الاصابة لدى أطفال أقل من 10 أعوام في بريطانيا،