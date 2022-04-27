بعد يوم "صعب" من المشي واللعب، تكون الطريقة المفضلة بالنسبة للكلب رالف للاسترخاء هي تناول الطعام في أول مؤسسة لتغذية الكلاب في دبي.

تم افتتاح "هابي بارك داي" في ديسمبر كانون الأول 2021، وهو أحد "المقاهي" القليلة في المنطقة التي تقدم خدمات حصرية للكلاب والقطط، مع قائمة مليئة بالوجبات الصحية والتي صممتها المؤسسة كينسوك كو.

قررت كو، التي انتقلت إلى دبي في 2008 قادمة من كوريا الجنوبية، الحصول على شهادة في تغذية الحيوانات الأليفة بعد أن مرض كلبها الأول، ماوم.

قالت الشابة البالغة من العمر 38 عاما "أنا متحمسة جدا عندما يتعلق الأمر بتغذية كلبي، وأعتقد أن كل أصحاب الكلاب يرغبون في أن تعيش كلابهم أطول فترة ممكنة".

لذلك بدأت في إعداد الوجبات باستخدام مكونات طازجة عالية الجودة، وصنع وجبات لكلاب أصدقائها التي لها متطلبات غذائية خاصة.

وقالت "في يوم من الأيام كنت أفكر، هناك أماكن كثيرة للبشر، ومطاعم، لماذا لا يوجد مطعم للكلاب؟ ... لذلك قلت لنصنع واحدا لها (للكلاب)".

وفي هابي بارك داي، تقدم كو قائمة من الوجبات التي يتم تحضيرها يوما بيوم، بعناصر مثل بوباتشينو المصنوع باستخدام مرق ذيل الثور أو الدجاج، و"فطائر صغيرة" مصنوعة من لحم البقر أو سمك السلمون الممزوج بالخضروات.

تجلس الكلاب على مقاعد عالية، وتضع مخالبها، وتنتظر بفارغ الصبر دورها حيث تلتهم الطعام بسرعة بمجرد أن تلمس الصينية الطاولة.

قالت فيكتوريا كيركوود، مالكة الكلب رالف البالغ من العمر سنتين "أعتقد أن هذا جيد حقا لأنه صحي بالنسبة له، وهو ليس طعاما، إنه وليمة كاملة".

تتكلف الوجبات في هابي بارك داي بين 10 دولارات و20 دولارا، وتبلغ تكلفة الكعك المصنوع خصيصا لأعياد ميلاد الكلاب حوالي 55 دولارا.