أطلقت جوجل Google خدمة "قسم أمان" الجديدة على متجر تطبيقاتها.

وأوضحت جوجل أن القسم الجديد مصمم لإظهار المزيد من التفاصيل للمستخدمين حول البيانات التي تجمعها التطبيقات وكيفية استخدامها.

وسيتم طرح القسم تدريجيًا للمستخدمين خلال الأسابيع المقبلة، ويمكن لمطوري التطبيقات -حتى 20 يوليو المقبل- إضافة المعلومات إلى قوائمهم.

ووفقًا لجوجل، يعد القسم محاولة لمنح المستخدمين مزيدًا من المعلومات حول التطبيقات المختلفة ومنها ممارسات الأمان (مثل ما إذا كانوا يقومون بتشفير البيانات).

وستكون هناك أيضًا معلومات حول ما إذا كان مطور البرامج يتبع سياسة العائلات في Google Play وكذلك ما إذا كانت ممارسات الأمان الخاصة به قد تلقت مصادقة من جهة خارجية.

وكانت جوجل أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن تغيرات كبيرة في متجر جوجل (Google Play) لتعزيز خصوصية مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد ومنحهم المزيد من الشفافية حول التطبيقات التي تستخدم بياناتهم والخيارات للتحكم بهذه البيانات.