قال باهليل لاهاداليا وزير الاستثمار الإندونيسي في بيان صحفي إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إندونيسيا زادت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8ر31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 2ر147 تريليون روبية (2ر10 مليار دولار).

ووصل إجمالي الاستثمارات الجديدة في إندونيسيا خلال الربع الأول من العام الحالي 4ر282 تريليون روبية بزيادة نسبتها 5ر28% سنويا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الاقتصاد الهندي وفر خلال الربع الأول 319013 وظيفة جديدة.

ووصلت قيمة الاستثمارات المحلية المباشرة خلال الربع الأول 2ر135 تريليون روبية بزيادة نسبتها 1ر25% سنويا.

وشكلت الاستثمارات خارج جزيرة جاوا 7ر52% من إجمالي الاستثمارات الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.