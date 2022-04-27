قررت جامعة هارفارد تخصيص 100 مليون دولار لصندوق هبات وتدابير أخرى لسد الفجوات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية التي هي من موروثات العبودية والعنصرية، وفقا لرسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها رئيس الجامعة إلى جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين

وتضمنت رسالة رئيس الجامعة، لورانس باكو، رابطا لتقرير من 100 صفحة أعدته (لجنة هارفارد وإرث العبودية) التابعة للجامعة والمؤلفة من 14 عضوا. ورأس اللجنة توميكو براون ناجين، وهو مؤرخ قانوني وخبير في القانون الدستوري وعميد معهد رادكليف للدراسات المتقدمة بجامعة هارفارد. وتلقت رويترز نسخة من البريد الإلكتروني والتقرير.

تأتي هذه الخطوة وسط نقاش أوسع حول معالجة آثار قرون من العبودية والتمييز والعنصرية. وطالب بعض الناس بتعويضات مالية أو تعويضات أخرى.

وتضمن التقرير تاريخ عناء العبيد في العمل بالحرم الجامعي واستفادة الجامعة من تجارة الرقيق والصناعات المرتبطة بالرق بعد أن تم حظر العبودية في ماساتشوستس عام 1783، بعد 147 عاما من تأسيس جامعة هارفارد. كما يوثق التقرير استبعاد جامعة هارفارد للطلاب السود ودفاع باحثيها عن العنصرية.

وبينما انتمت إلى جامعة هارفارد شخصيات بارزة في حركة الحقوق المدنية، ذكر التقرير أن "أقدم مؤسسة للتعليم العالي في البلاد... ساعدت في إطالة أمد القمع والاستغلال العنصري في تلك الحقبة"