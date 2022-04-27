يبحث باحثون بريطانيون عن الاستعانة بـ120 لاعب كرة قدم محترف سابق للمساعدة في دراسة جديدة لإيجاد طرق ممكنة للتقليل من مخاطر الإصابة بمرض الخرف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن دراسة "برين هوب" تهدف للبناء على دراسة "فيلد 2019"، والتي وجدت أن مخاطر الإصابة بمرض الخرف والاضطرابات المرتبطة به كانت أعلى بواقع ثلاث مرات ونصف بين لاعبي كرة القدم السابقين مقارنة بالمواطنين العاديين .

سيستخدم المشروع الجديد، الذي يتم تمويله من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والاتحاد الدولي للعبة (فيفا) مجموعة من الاختبارات لمقارنة الصحة العقلية لدى لاعبي كرة القدم السابقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 إلى 59 عاماـ بالمواطنين العاديين، والبحث عما إذا كان هناك طرق لتخفيف مخاطر الإصابة.

وقال البروفيسور ويلي ستيوارت استشاري أمراض الجهاز العصبي والبروفيسور الفخري لجامعة جلاسكو وقائد الدراسة :" هذه دراسة مهمة للغاية، ونحن ممتنون للاتحاد الإنجليزي والفيفا لدعمهما الذي سيسمح لنا باستكمال هذه الدراسة".

وبقيادة جامعة جلاسكو ، فإن المشروع سيتم بالتعاون مع جامعة إدنبره، وكلية لندن الملكية ومتعاونين بحثيين آخرين.