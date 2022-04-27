أكد الفنان حمادة هلال أن مسلسل (المداح 2- أسطورة الوادي)، المعروض في موسم رمضان الحالي، أحدث حالة ممتعة جدا بين الجماهير، معربا عن سعادته بالتفاعل الكبير مع أحداث العمل.

وقال حمادة هلال- في منشور عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي،: إن "حلقات المسلسل باتت أشبه بمباراة تمثيل فيها تعب وتركيز وتفاصيل كثيرة وكل حلقة فيها إجابة على سؤال مهم وطرح لسؤال جديد"، مؤكدا أن شخصية صابر في الجزء الثاني من المسلسل مركبة وصعبة لذلك حرص قبل التصوير على دراستها بشكل جيد.

وأضاف أن العمل يدور في عالم مليء بالألغاز والأسرار، وكانت توجد أحيانا بعض العراقيل أثناء التصوير، مشيرا إلى أن المسلسل يتضمن رسالة أن الصراع بين الخير والشر طوال الوقت.

وأكد حمادة هلال أن الجزء الثاني من مسلسل المداح يحمل صدمة مختلفة للجمهور، وبالتالي كان القرار بإحداث اختلاف عن الجزء الأول في بعض الشخصيات والحبكة الدرامية.

وكان فريق العمل احتفل، أمس، بالنجاح الذي يحققه المسلسل وتصدره "الترند" على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ارتفاع عدد مشاهداته.

ويستكمل حمادة هلال في الجزء الثاني من (المداح) قصة "صابر" بعد أن يتخلص من كل كتب السحر أملا في اكتشاف الحقيقة، ولكنه يتعرض للكثير من الأحداث والمفاجآت، ويضطر خلال الأحداث للسفر إلى الوادي في مرسى علم في محاولة منه للوصول إلى ما يتم تدبيره له في الخفاء.

وتدور أحداث مسلسل "المداح 2- أسطورة الوادي" حول حلم غريب يراود صابر المداح، وعند قيامه بالبحث عن تفسير له، يتغير مسار حياته، ويجد نفسه على أعتاب معركة سيخوضها مع الجن.

ويشارك في بطولة المسلسل سهر الصايغ، وهبة مجدي، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وحنان سليمان، وكمال أبورية، وولاء الشريف، وعفاف رشاد، وهلا السعيد، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.