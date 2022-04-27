أدت زيادة المبيعات المدفوعة بتحسن الطلب إلى زيادة أرباح شركة "بوما" الألمانية للمستلزمات الرياضية إلى 4ر121 مليون يورو، أو 81ر0 يورو للسهم في الربع الأول من .2022

ويزيد ذلك عن الأرباح الصافية التي تم تسجيلها قبل عام، والتي بلغت 2ر109 مليون يورو - أو 73ر0 يورو للسهم.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 27?? لتصل إلى 196 مليون يورو، مقابل 3ر154 مليون يورو قبل عام.

وبلغت قيمة مبيعات هذا الربع 912ر1 مليار يورو، وهو ما يمثل نموا معدلا حسب العملة بنسبة 7ر19% مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه المبيعات 549ر1 مليار يورو.

وذكرت بوما أنها تتوقع نمو المبيعات المعدلة حسب العملة بنسبة 10?? على الأقل لعام .2022

من المتوقع أن تتراوح الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب في عام 2022 بين 600 مليون و 700 مليون يورو، بما يتماشى مع التوجيهات السابقة للشركة.