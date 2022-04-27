أعلنت السلطات المالية الإيطالية في مدينة كومو بشمال إيطاليا أنه تم إلقاء القبض على عصابة من المهربين الايطاليين والسويسريين تتألف من 22 شخصا، كما تم مصادرة ساعات تقدر قيمتها بـ 800 ألف يورو ( 855 ألف دولار).

وكشف تحقيق للسلطات أن المشتبه بهم قاموا بتهريب ساعات فاخرة وساعات مقلدة عبر الحدود، حيث يقومون ببيعها عبر شبكة الانترنت.

وتم فتح التحقيق عقب أن عثرت الجمارك الايطالية على حقيبة تحتوى على 87 ألف يورو نقدا في سيارة تعبر الحدود من سويسرا .

وعثرت السلطات على 30 ساعة فاخرة و 19 ساعة تقليد بقيمة 794 ألفا و500 يورو بالاضافة إلى 122 ألفا و730 يورو نقدا.