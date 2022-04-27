شحنت شركة "آبل" ما يقرب من مليون وحدة آيفون، مُصنّعة في الهند، في الربع الأول من عام 2022، بعد أسبوعين فقط من الإعلان عن بدء إنتاج طرازات آيفون 13 في البلاد.

وبهذه الخطوة، وسّعت آبل حجم تصنيع هواتفها في الهند من خلال مقاوليها بما في ذلك شركتي ويسترون وفوكسكون.

وذكرت شركة أبحاث السوق "سايبرميديا ريسيرش"، حسبما نقل عنها موقع (جادجتس 360)،: "في الربع الأول من عام 2022، زادت حصة شركة آبل من أجهزة الآيفون المصنوعة في الهند بنسبة 50 بالمائة على أساس سنوي".

وكانت آبل قد بدأت تصنيع طرازات آيفون الخاصة بها في الهند في عام 2017، ووسعت عملية الإنتاج المحلي تدريجيًا، التي شملت تصنيع نماذج آيفون 11 وآيفون إس إي 12، وغيرها. وأكدت في وقت سابق من هذا الشهر الإنتاج المحلي لطرازات آيفون 13.