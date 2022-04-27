اضطرت الحكومة الأسترالية لنفي تخليها عن التزامها بالوصول إلى هدف صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، بعد أن قال نائب برلماني مارق إن هدف العمل المناخي قد "مات تقريبا بصورة أو باخرى ".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الليبرالي الوطني الحاكم، مات كانافان، قال إن الدول الأوروبية والمملكة المتحدة عكست جميعها التدابير المتعلقة بتغير المناخ واحتضنت الوقود الأحفوري في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال كانافان في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية: "إن هدف صافي الانبعاثات الصفري قد مات تقريبا بصورة أو بأخرى ".

وكان رئيس الوزراء سكوت موريسون قد أعلن قبيل مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين حول تغير المناخ الذي عقد في جلاسكو في تشرين الأول/أكتوبر 2021 أن أستراليا سوف تهدف لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام .2050

وجاء الإعلان بعد مفاوضات مطولة مع رفاقه في التحالف في الحزب الوطني. وكان كانافان من أقوى الأصوات المعارضة لصافي الانبعاثات الصفري في ذلك الوقت.

وتأتي أحدث تعليقات لكانافان في وقت حرج بالنسبة للحكومة، التي تخوض حاليا حملتها للفوز بفترة رابعة في السلطة في انتخابات مقررة في 21 أيار/مايو.