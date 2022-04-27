عُرض الثلاثاء فيلم وثائقي تجريبي عن المغني الإنكليزي الراحل ديفيد بووي في ملتقى "سينما كون" المنعقد في لاس فيغاس، قبل عرضه الشهر المقبل في مهرجان كان السينمائي. وتضمّن العمل مشاهد لم تُعرض سابقاً فيما تميز بأن النجم نفسه هو الراوي بفضل استخدام الأرشيف.

ويشكل "مونايدج دايدريم" المقرر بدء عرضه في أيلول/سبتمبر المقبل أول فيلم يحصل على موافقة رسمية من الجهة المالكة لحقوق أعمال ديفيد بووي، إذ منحت المخرج بريت مورغن فرصة للاطلاع على لقطات أرشيفية كثيرة تمتد آلاف الساعات.

وقال مورغن "أنجزنا +مونايدج دايدريم+ كتجربة سينمائية فريدة يعيشها المتفرجون في صالات السينما، بهدف توفير معلومات للجمهور غير موجودة في الكتب أو المقالات".

وأشار منتج العمل بيل غربر إلى أنّ الفيلم لا يمثل سيرة ذاتية أو وثائقياً تقليدياً، بل يجمع بين أغانٍ لبووي ومقتطفات من حفلاته الموسيقية، بالإضافة إلى صور التقطها معجبوه وسلسلة من الصور التجريدية والسريالية توفر "عرضاً صوتياً ومرئياً".

واستغرق عمل مورغن البحثي في الأرشيف الخاص بديفيد بووي عامين.

وحظي الحاضرون في ملتقى "سينما كون" الذي افتُتح الاثنين في لاس فيغاس بفرصة مشاهدة مقتطفات طويلة من الفيلم الذي يظهر بووي فيه وهو يؤدي أغنيات من بينها "هالو سبايس بوي" و"هيروز".