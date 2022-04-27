ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن تنفيذ صفقة شراء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لمنصة تويتر سيستغرق عدة أشهر.

وأوضحت الشبكة - في تحليل لها - أن ماسك قد لا يسيطر على تويتر حتى الخريف.

ونوهت "سي إن إن" بأن هذه الصفقة "تضع أغنى رجل في العالم مسؤولاً عن واحدة من أكثر الشبكات الاجتماعية نفوذًا، حيث تمثل أحد أكبر عمليات الاستحواذ على شركة تكنولوجيا ومن المرجح أن يؤثر على اتجاه وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدم ماسك تعهدات معينة للمستخدمين، بما في ذلك "جعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة، والقضاء على حسابات برامج روبوتات الإنترنت Bots، والمصادقة على حسابات جميع البشر".