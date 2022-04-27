شارك باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في قمة فوربس لأفريقيا (تحت الثلاثين) في بوتسوانا .

وقال موتسيبي خلال كلمته حسب الموقع الرسمي للكاف إن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في إفريقيا وأن (كاف) ملتزم ببناء شراكات متبادلة المنفعة مع الحكومات والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين مع الالتزام بأفضل الممارسات الأخلاقية والحوكمة.

وطالب موتسيبي بتشجيع الشباب على السعي لتحقيق أحلامهم ودعمهم لمواصلة التحديات ومواجهة الصعوبات .

وأوضح : "الحاجة الملحة الآن هي البدء وتحقيق الأشياء، يعتبر بعض شبابنا من بين الأفضل في العالم. ما يحتاجونه هو الموارد المالية وغيرها".

وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن رئيسه موتسيبي قد قام بالتبرع بمبلغ نصف مليون دولار أمريكي للمجتمعات النازحة في بيمبا .

وقال ان "الدكتور باتريس موتسيبي قام بزيارة الي مجتمعات كابو ديلجادو التي نزحها المتمردون العسكريون في بيمبا ، وتبرع بنصف مليون دولار نيابة عن مؤسسة موتسيبي".

وأضاف أن هناك العديد من الشخصيات التي رافقت موتسيبي في تلك الزيارة منهم فاليج تاوابو محافظ كابو ديلجادو، وفيرون موسينجو أومبا الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم .