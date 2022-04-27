أعلنت وزارة العدل الدنماركية أن الدنمارك وقعت اتفاقا مع كوسوفو يتيح لها ترحيل السجناء الأجانب إلى الدولة الواقعة بجنوب شرق أوروبا.

ووفقا لبنود الاتفاق ابتداء من عام 2023، سوف تتمكن الدنمارك من ترحيل نحو 300 سجين من دولة ثالثة إلى سجن جيلان بكوسوفو.

ويتم تجديد السجن جزئيا لضمان أن يماثل ظروف السجن الدنماركي. وبعد استكمال فترة عقوبتهم، سوف يتم إرسال السجناء إلى بلادهم الاصلية.

وقال وزير العدل الدنماركي نيك هيكروب إنه اتفاق غير مسبوق، من شأنه تخفيف العبء على السجون الدنماركية والعاملين.

وقد وقع الاتفاق هيكروب ووزيرة العدل في كوسوفو البولينا هاكشو، ويتعين الآن أن يصدق البرلمان في البلدين على الاتفاق.