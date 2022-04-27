أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ، تمديد مهمة مسبارها "أوسايرس-ريكس" لمدة تسع سنوات وذلك حتى يتمكن من الوصول إلى وجهة جديدة.

يشار إلى أن المركبة الفضائية "أوسايرس-ريكس" في طريقها حاليا إلى الأرض لتسليم عينات من الكويكب بينو التي جمعتها في عام .2020

وسيتم تغيير وجهة المركبة التي أعيد تسميتها إلى أوسايرس-أبوفيس إكسبلورر (أوسايرس-أبيكس)، حيث ستواجه أبوفيس، وهو كويكب يبلغ قطره نحو 370 مترا على بعد 32 ألف كيلومتر من الأرض في عام .2029

وفي بيان لها قالت ناسا: "سيدخل أوسايرس-أبيكس المدار حول أبوفيس بعد وقت قصير من تحليق الكويكب قرب الأرض، مما يوفر نظرة غير مسبوقة عن قرب على هذا الكويكب".