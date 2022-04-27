قالت لجنة من نواب البرلمان البريطاني في تقرير إن المملكة المتحدة أخفقت في منع مستويات الاحتيال "المذهلة" في برنامجها لقروض دعم أصحاب الأعمال المرتبط بوباء كورونا.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء ، قالت اللجنة أيضا إن بريطانيا تفتقر بشكل غير مقبول لخطط استرداد الديون المتأخرة.

وأفادت تقديرات لوزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطانية بأنه سوف يتم تسجيل خسائر تصل إلى 9ر4 مليار جنيه استرليني (2ر6 مليار دولار) بسبب الاحتيال في إطار برنامج القروض المرتبط بفيروس كورونا.

لكن لجنة الحسابات العامة في البرلمان قالت اليوم الأربعاء إن الحكومة "لا يمكنها أن تقبل فقط" مستويات الديون المستحقة التي لم يتم تسديدها .

وقالت ميج هيلير، وهي عضوة برلمانية من حزب العمال تترأس اللجنة، إن الوزراء "يستخدمون سرعة وحجم مواجهة الوباء كذريعة للرضا عن النفس مع تجاهل التكلفة التي يتحملها دافعو الضرائب".

كما قالت إن الحكومة "ليس لديها خطط طويلة الأجل لملاحقة الديون المتأخرة، كما أنها لا تركز على المحتالين متدني المستوى الذين يحتمل أن يفلتوا بمليارات من أموال دافعي الضرائب".