تمكنت شركة "جنرال إلكتريك" الصناعية الأمريكية من تقليص خسائرها الصافية للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 ، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان أن التحسن في النتائج جاء بدعم من استمرار التعافي في قطاع الطيران والطلب القوي في مجال الرعاية الصحية.

وقد تجاوزت الإيرادات المعدلة للسهم والإيرادات الفصلية توقعات المحللين. وأبقت الشركة على توقعاتها لعام 2022 ككل.

وسجلت جنرال إلكتريك خسارة صافية يمكن أن يتحملها المساهمون العاديون عن هذا الربع بقيمة 99ر0 دولار أمريكي للسهم، وهو أقل من الخسارة في الربع نفسه من العام الماضي والتي كانت 61ر2 دولار للسهم.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي لورانس كولب جونيور :"في هذا الربع من العام، نجح فريق جنرال إلكتريك في تحسين الخدمات، والطلبيات، ومستوى السيولة".