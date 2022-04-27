خففت ماليزيا القيود المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا /، بما في ذلك الارتداء الإلزامي للكمامات والاختبارات في المطارات حيث أن البلاد تغير سياستها للتعايش مع كوفيد.19-

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البلاد ألغت الخضوع الإلزامي لاختبارات فيروس كورونا لكل المسافرين الوافدين الملقحين اعتبارا من الأول من أيار/مايو، وهو استثناء كانت منحته في البداية لسنغافورة وحدها.

وقال وزير الصحة خيري جمال الدين في ايجاز صحفي متلفز إن ارتداء الكمامات في الخارج سوف يكون خياريا ولم يعد التباعد الاجتماعي شرطا.

ويعتبر هذا الإعلان نقطة مهمة أخرى لماليزيا منذ أعادت فتح حدودها الشهر الجاري ورفعت شروط الحجر الصحي بالنسبة للزوار المطعمين.

يتماشى تخفيف القيود مع انتقال البلاد إلى مرحلة التوطن للتفشي، حيث انخفضت حالات دخول المستشفيات بسبب ارتفاع معدلات التطعيم.