أعلنت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت ، عن تحقيق أرباح كبيرة خلال الربع الثالث بفضل زيادة إيراداتها من قطاع خدمات الحوسبة السحابية.

وذكرت الشركة أن أرباح الربع الثالث زادت عن الفترة ذاتها من العام الماضي بما يتماشى مع توقعات وول ستريت.

وبلغ إجمالي صافي أرباح الشركة في الربع الثالث 73ر16 مليار دولار، بما يعادل 22ر2 دولار للسهم الواحد ، مقارنة بـ 46ر15 مليار دولار، بما يعادل 03ر2 دولار للسهم الواحد، خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 3ر18% في هذا الربع إلى 36ر49 مليار دولار من 71ر41 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.