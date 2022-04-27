هوت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في مارس آذار متضررة من زيادة حادة في فوائد القروض العقارية والأسعار، لكن سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم ما زال يلقى دعما من نقص حاد في المعروض من العقارات القائمة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن مبيعات المنازل الجديدة هبطت 8.6 بالمئة إلى معدل سنوي قدره 763 ألف وحدة الشهر الماضي. وعدًلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر فبراير شباط بالرفع إلى 835 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 772 ألف وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل حصة صغيرة من إجمالي مبيعات المساكن الأمريكية، ستهبط إلى معدل قدره 765 ألف وحدة.

وعلى أساس سنوي هبطت المبيعات 12.6 بالمئة في مارس آذار. وكانت المبيعات قد سجلت ذروة عند معدل بلغ 993 ألف وحدة في يناير كانون الثاني 2021، الذي كان الأعلى منذ نهاية 2006 .