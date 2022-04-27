أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق حملة توعوية إرشادية بعنوان (وجهني) يوم 10 مايو المقبل تستهدف الطلبة الكويتيين من خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرامج البعثات الخارجية التي تقدمها الوزارة.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية المتحدث الرسمي باسم الوزارة فاطمة السنان في تصريح صحفي إن الحملة تأتي في إطار حرص الوزارة على توعية وإرشاد الطلبة وأولياء أمورهم بشروط ومتطلبات وآلية التقديم للبعثات الخارجية قبيل إعلان خطة الابتعاث لعام 2023/2022.

وأضافت السنان أن الحملة تهدف كذلك إلى توجيه الطلبة للالتحاق في الجامعات المميزة بالتعاون مع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

وأشارت إلى أن الحملة تأتي استكمالا للزيارات الميدانية التي قام بها فريق متخصص من قسم الارشاد والتوجيه بالوزارة لمدارس الثانوية الحكومية والخاصة وتنفيذا لرسالة وأهداف الوزارة ودورها في توعية خريجي الثانوية العامة.

وأوضحت أن حملة (وجهني) ستنطلق عبر حسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر-انستغرام) من خلال خطة عمل ممنهجة وستستمر إلى ما بعد إعلان نتائج البعثات الخارجية.

وبينت أنه سيتخلل هذه الخطة لقاءات حصرية أسبوعية عبر حسابات الوزارة للرد على كافة استفسارات الطلبة والطالبات فضلا عن توفير خدمة التواصل عن بعد (skiplino) للرد على استفسارات المراجعين الخاصة بخدمات التوجيه والإرشاد خلال الفترة الصباحية.

ولفتت إلى حرص الوزارة على مد جسور التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لتعزيز الهدف المنشود من الحملة والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.

وأفادت السنان بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أخذت على عاتقها أهمية تنويع مخرجات التعليم العالي عن طريق توجيه وإرشاد الطلبة الراغبين في الابتعاث بالالتحاق في برامج تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وأكدت سعي الوزارة لتطوير خطط البعثات الخارجية من خلال طرح عدة تخصصات متنوعة لضمان المواءمة بين نواتج التعليم ومتطلبات سوق العمل لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو تنفيذ مرتكزات خطة التنمية ورؤية (كويت جديدة 2035).