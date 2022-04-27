اشترى الملياردير الإسباني أمانسيو أورتيجا مؤسس العلامة التجارية الشهيرة في عالم الأزياء "زارا" مبنى تجاريا في مدينة جلاسجو الاسكتلندية مقابل 200 مليون جنيه إسترليني (254 مليون دولار).

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه تم شراء المبنى الذي يضم بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي ومكاتب شركة أيكوم في المدينة الاسكتلندية من شركة إتش.إف.دي جروب.

يذكر أن أورتيجا وهو أغنى شخص في إسبانيا يستثمر مليارات اليورو في العقارات المميزة في مختلف أنحاء العالم مثل مبنى هاوجوت في مانهاتن بنيويورك وأعلى برج إداري في ميامي. وفي العام الماضي أعلنت شركة "بونتيجاديا إنفرجنس" للاستثمار المملوكة لأورتيجا في العام الماضي أنها تمتلك أكبر محفظة استثمارات عقارية بين أثرياء أوروبا، بقيمة 2ر15 مليار دولار