أعلنت الحكومة اليونانية في أثينا أنه سوف يتم منح السائقين الذين يبلغ دخلهم 30 ألف يورو (32 ألف دولار) أو أقل إعانات لمساعدتهم في مواجهة ارتفاع أسعار الوقود.

وسوف يتم منح سائقي السيارات والدراجات الاعانة، التي سوف تمنح لمرة واحدة، وتتراوح ما بين 30 و50 يورو، خلال الأيام المقبلة.

وقدرت السلطات اليونانية أن نحو 2ر3 مليون شخص سوف يستفيدون من الاعانات ، التي سوف يتم تحويلها على الحساب المصرفي أو تحميلها على الهاتف الذكي.

ويتعين على السائقين التقدم بطلب على شبكة الانترنت للحصول على الاعانة ، بشرط أن يكونوا قد دفعوا ضريبة الطرق وأن تكون سياراتهم مؤمن عليها ومسجلة رسميا.