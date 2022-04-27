النقابة ستبذل الجهد الكبير من أجل تحقيق المطالب العمالية العادلة

مكافأة الأعمال الممتازة للعاملين تعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد في المرحلة القادمة

أسامة أبوالسعود

هنأ رئيس نقابة العاملين بوزارة المواصلات والسكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت ناصر العازمي جميع العاملين بوزارة المواصلات بمناسبة اعتماد مكافأة الأعمال الممتازة لعام 2021 وسيتم صرفها في حسابات العاملين في الوزارة خلال شهر مايو.

ووجه العازمي الشكر الى وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس ووكيلة وزارة المواصلات م. خلود الشهاب والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية خالد القصبا ومديري إدارات المالية والإدارية وجميع العاملين الذين بذلوا جهودا كبيرة وقاموا بجميع الإجراءات الإدارية اللازمة خلال شهر رمضان المبارك لصالح العاملين.

وأشار العازمي كذلك إلى موافقة وزارة المواصلات على بيع الإجازات بالبدل النقدي وفق الآليات التي اعتمدها ديوان الخدمة المدنية على أن يتقدم العاملون عن طريق المسؤول المباشر، حيث إنه سيتم استقبال الطلبات حتى تاريخ 31 مايو 2022.

من جهة أخرى، ذكر العازمي أن الوزارة اعتمدت كشوف أسماء مكافأة العاملين في الصفوف الأمامية، حيث تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن لاعتمادها النهائي.

وختم العازمي تصريحاته بالتأكيد على اهتمام نقابة العاملين بوزارة المواصلات لكل المطالب العمالية ومتابعتها التي تهم العاملين بالوزارة والتحرك المستمر لإقرار حقوقهم، مؤكدا أن أبواب النقابة مفتوحة لكل العاملين لاستقبال طلباتهم العادلة والآراء التي تخدم الطبقة العاملة، مثمنا في هذا الإطار التعاون الكبير من قبل قيادات وزارة المواصلات لإقرار حقوق العاملين.