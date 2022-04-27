اسامة ابو السعود

زف رئيس اتحاد عمال البترول محمد مشعان العتيبي البشرى للعاملين في القطاع النفطي باعتماد الرؤساء التنفيذيين بمؤسسة البترول آلية بيع الإجازات للعاملين بالقطاع، والتنفيذ 1- 7 المقبل.

وقال العتيبي في تصريح صحافي «ولله الحمد تم اليوم اجتماع الرؤساء التنفيذيين وتم اعتماد مطالباتنا بخصوص بيع الإجازات وجاءت الموافقة على التالي:

‏١- تحديد التقييم بحد أدنى جيد منخفض

‏٢- تحديد الحد الأدنى ٣٠ يوما

‏٣- اعتبار الشهر ٢٦ يوما

ووجّه العتيبي كل الشكر لرئيس مؤسسة البترول الشيخ نواف سعود الصباح لتعاونه مع قضايا العمال وتحقيق مطالبهم وسياسته بالاستماع للجميع.

وأعلن العتيبي انه سيبدأ التطبيق بعد اعتماد مجلس الإدارة بإذن الله بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١.