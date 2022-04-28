قام البنك الأهلي المتحد يوم أمس بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب. وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: سالم محمد المطيرى، مساعد محمد المنيس، مينا محمد سليم، مالك صالح الحسين، شعاع قناص النمران، طلال محمد العازمي، يوسف ثامر العتيبي، فاطمة عبدالله البلوشى، جزاع عبدالله الدبوس، نشوة بهجت الخاير.