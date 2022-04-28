يوسف الرويح: فعاليات ومبادرات متنوعة بالاعتماد على التكنولوجيا والواقع الافتراضي

«بيتك» يتميز في المسؤولية الاجتماعية لتعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة على مستوى «الخاص»

اختتم بيت التمويل الكويتي (بيتك)، برنامج رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير» للعام الحالي 2022 بمساهمات مجتمعية وتطوعية مختلفة، ومبادرات توعوية وتواصل يومي مع الجمهور، ومسابقات، وفعاليات قرقيعان، وأنشطة رياضية وشبابية، ومشاركات واسعة من الأفراد داخل الكويت وخارجها، في تأكيد جديد على ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية وحرصه على تعزيز أهداف التنمية المستدامة.



وأوضح نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك» - يوسف عبدالله الرويح، ان تميز «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية يعكس مكانته كمؤسسة مالية رائدة على مستوى القطاع الخاص، مشيرا الى أن «بيتك» حرص في تصميم برنامجه الرمضاني «تواصل بالخير في شهر الخير» على ان يكون متكاملا وغنيا بالأنشطة والفعاليات وشاملا لكافة شرائح المجتمع، وشبابيا من خلال مواكبته للتكنولوجيا والاعتماد على الابتكار في عدد من الفعاليات التي استخدم فيها تطبيقات الموبايل وتكنولوجيا الواقع الافتراضي.



وذكر ان فعاليات «بيتك» خلال شهر رمضان شهدت مشاركة واسعة وتفاعلا جماهيريا كبيرا.



وأضاف ان باكورة برنامج رمضان كانت حملة إفطار الصائم التي قام فريق «بيتك» التطوعي من خلالها بتجهيز وتوزيع آلاف الوجبات على الصائمين بشكل يومي في مختلف محافظات الكويت، مؤكدا ان هذه المبادرة التي دأب «بيتك» على تنفيذها سنويا، تعزز الروح التطوعية، وتساهم في غرس وتعميق مفهوم العطاء.



اتفاقية تعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي



وأشار الرويح الى أن «بيتك» وقع ضمن برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير»، اتفاقية تعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وشملت الاتفاقية مشروع إفطار صائم و«ماجلة رمضان» ومواد غذائية واستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك.



ولفت الى ان هذه الاتفاقية تعتبر امتدادا للشراكة مع جمعية الهلال الأحمر التي أثمرت تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات المجتمعية والإنسانية داخل الكويت وخارجها.



مبادرة إفطار جماعي لألف أسرة في الأردن.. و15 ألف وجبة إفطار



وقال الرويح إن فريق «بيتك» التطوعي تواجد في العاصمة الأردنية عمان لتجهيز وجبات إفطار الصائم وتوزيعها بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي التي أقامت مبادرة إفطار جماعي شمل ألف أسرة في الأردن بدعم من «بيتك» في إطار الاتفاقية بين الطرفين. وذكر انه جرى خلال المبادرة توزيع كسوة العيد على اللاجئين والمحتاجين وتنظيم فعاليات ترفيهية وتعليمية للأطفال، بالإضافة الى توزيع السلة الغذائية، مبينا انه تم توزيع نحو 15 ألف وجبة إفطار صائم للاجئين في الأردن خلال شهر رمضان.



خدمة الضيافة في المساجد



وقال إن «بيتك» قدم خدمة الضيافة في مساجد عدة بمناطق مختلفة في الكويت أثناء صلاة التراويح وأثناء صلاة القيام في العشر الأواخر من رمضان، ولاقت المبادرة إشادة مجتمعية واستحسانا من المصلين ورجال الأمن والقائمين على التنظيم في المساجد.



وذكر ان «بيتك» أطلق بالتعاون مع تطبيق V-Thru، تحدي المشي للجمهور في مجمع الأفنيوز وواحة مشرف ولطلبة جامعة الخليج لتشجيعهم على ممارسة الرياضة بشكل عام ورياضة المشي بشكل خاص، وجرى تقديم الهدايا للفائزين والمشاركين، حيث استمر التحدي طوال شهر رمضان بمشاركة كبيرة. وتأتي هذه الشراكة للمرة الثالثة مع V-Thru، ضمن حملة «صحة أفضل.. لحياة أفضل». ويتيح تحدي المشي عبر خاصية V-FIT الحصول على رصيد في التطبيق، وذلك بواقع دينار واحد عن كل 1500 خطوة، يمكن استخدامه في الطلبات الشرائية أو المساهمة في حملة تشجير وتخضير الكويت ضمن إطار مبادرة «بيتك» (Keep it Green) لتحقيق بيئة مستدامة.



وأضاف الرويح ان «بيتك» نظم حفل قرقيعان للأطفال في مجمع الأفنيوز، ومواقع مختلفة أخرى، كما وفر أجهزة لسحب العيادي في جناح خاص لـ «بيتك» في الأفنيوز.



وساهمت مشاركة «بيتك» في حفل القرقيعان بإدخال البهجة والسرور في نفوس الاطفال، وهو ما يعكس حرص البنك على التفاعل مع كل شرائح المجتمع ومشاركتهم في مختلف المناسبات.



وأشار الرويح الى أن برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير» لم يخل من المسابقات والجوائز التي عززت التفاعل والارتباط بالجمهور والعملاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتنوعت المسابقات لتشمل أسئلة دينية وثقافية وتفاعلية مختلفة، وبرنامج مسابقات بجوائز قيمة عبر بث مباشر على انستغرام للعملاء والموظفين، حيث سجل تفاعلا قياسيا من قبل المتابعين.



وقال الرويح إنه انطلاقا من حرصه على الاهتمام بالصحة والأنشطة الرياضية، قام «بيتك» بتنظيم فعالية «قد التحدي» بالتعاون مع نادي Flare Fitness للياقة البدنية للسنة الخامسة على التوالي، وهي فعالية تحدي حرق السعرات الحرارية، التي تقدم جوائز ووجبات إفطار صائم مقابل حرق سعرات حرارية. وشهدت الفعالية مشاركة واسعة حيث كان التنظيم والتحكيم في المسابقة من جانب نادي «فلير فتنس» الرياضي، مبينا ان المشاركات تساهم في نشر الوعي الصحي لدى الشباب وتحفزهم على ممارسة الرياضة بشكل عصري ومتطور.



مسابقة القرآن الكريم



وأضاف الرويح ان «بيتك» أجرى مسابقة «قراء بيتك» لتلاوة القرآن الكريم التي انطلقت خلال شهر رمضان المبارك للعام الثامن على التوالي، تحت إشراف فضيلة الشيخ فهد الكندري مع مجموعة من القراء المتميزين على مستوى الكويت.



وجرت فعاليات المسابقة في معرض KFH Auto وسط إقبال متميز على المشاركة، حيث وصل عدد المتسابقين في التصفيات النهائية الى أكثر من 80 متسابقا للفئة العمرية دون 25 عاما من الذكور والإناث، وفاز 26 متسابقا حيث جرى تكريمهم بعد انتهاء التصفيات النهائية.

شراكة مع البرنامج التلفزيوني «وسام القرآن»

قال الرويح إن «بيتك» رعى البرنامج التلفزيوني «وسام القرآن» من تقديم إمام المسجد الكبير الشيخ فهد الكندري، والذي كان يعرض يوميا على شاشة تلفزيون الكويت وموقع YouTube طوال شهر رمضان.



ولفت الى أن رعاية «بيتك» لهذا البرنامج تعزز البرنامج الرمضاني ليشمل البرامج الدينية والحلقات التوعوية والنصائح الطبية والصحية والإرشادات الأمنية.



تطبيق القرآن



وذكر الرويح أن «بيتك» يقدم للجمهور تطبيق القرآن الكريم إهداء من «بيتك»، مبينا أن التطبيق الذي أطلقه «بيتك» على أجهزة الـ IOS والأندرويد حقق رقما قياسيا في عدد المستخدمين، حيث تخطى حاجز الـ 10 ملايين مستخدم.

حلقات توعوية على وسائل التواصل

وأضاف الرويح أنه في سبيل استثمار وسائل التواصل الاجتماعي بما يناسب الشهر الفضيل، أطلق «بيتك» سلسلة من الحلقات التوعوية في عدة مجالات تحمل نصائح وإرشادات شرعية بالتعاون مع فضيلة الشيخ خالد شجاع العتيبي، ونصائح صحية بالتعاون مع د. غنيمة الفالح، ورسائل توعوية بالتعاون مع قوة الاطفاء العام، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إضافة إلى الامساكية الرمضانية يوميا.



ولفت الى أن «بيتك» أطلق برنامج طبيبك في «بيتك» بالتعاون مع مستشفى السلام حيث جمع البرنامج نخبة من الأطباء في تخصصات مختلفة، مبينا أن المواد الإعلامية والفيديوهات التوعوية التي طرحها «بيتك» لاقت تفاعلا وترحيبا كبيرين من المتابعين والجمهور.



وقال الرويح إن «بيتك» دعم بطولة الاتحادات العسكرية لكرة القدم الشاطئية، مؤكدا أن «بيتك» حريص على دعم الرياضة والتعاون مع مؤسسات الدولة في مثل هذه المبادرات التي تعزز التواصل.



ونوه الرويح بنجاح بطولة بادل الرمضانية الاولى بالكويت والتي نظمتها أكاديمية بلاي بادل بشراكة استراتيجية مع «بيتك»، مؤكدا حرص «بيتك» على دعم الرياضة والرياضيين، مبينا أن دعم مثل هذه الفعاليات يتماشى مع برنامج «صحة أفضل.. لحياة أفضل» الذي أطلقه «بيتك» بهدف تعزيز اتباع نمط حياة صحي من خلال الاهتمام بمختلف الأنشطة الرياضية والشبابية.



وأشار إلى الشراكة الاستراتيجية مع تطبيق «لعب» الذي نظم العديد من الفعاليات الرياضية للشباب ما يعزز برنامج «بيتك» صحة فضل لحياة أفضل.



وقال إن «بيتك» قدم لعميلات بيتك دورة طبخ حصرية ومجانية مع الشيف فيصل النشمي بالتعاون مع Off the Menue، حيث استمرت الدورة لأربعة أيام، وشهدت مشاركة واسعة من عميلات «بيتك».

مشاركة الموظفين بفعاليات رمضان

قال الرويح ان «بيتك» شارك فعاليات رمضان مع جميع أفراد أسرة «بيتك» من منطلق تعزيز الترابط الوظيفي وتقديرا لجهود العاملين في «بيتك»، وتهنئتهم بالشهر الكريم، منوها بتنظيم فعاليات رياضية مختلفة مثل بطولة البادل الرمضانية وبطولة كرة القدم للموظفين، وفعاليات مسابقات عبر بث مباشر على انستغرام.



وقال الرويح إن «بيتك» كان حريصا على إدراج مبادرة الاستدامة keep it green في فعاليات رمضان، منوها بفعالية المشي الافتراضي في الأفنيوز وواحة مشرف، والتي يتم من خلالها زراعة شجرة مقابل كل 1500 خطوة، مشيرا إلى انه خلال المبادرة ساهم «بيتك» في زراعة مئات الأشجار، مع رعايتها لمدة 3 سنوات بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.



وأضاف أن «بيتك» واصل خلال رمضان عروضه الأسبوعية لعملاء حسابي، بالتعاون مع «بك» وعصير الضاحية، كما نظم العديد من المفاجآت للعملاء والمتابعين مثل «حلو الفطور علينا».



واختتم الرويح بالقول إن جهود «بيتك» المجتمعية كانت محل إشادة وتقدير عالمي، منوها بفوز «بيتك» بجائزة «المسؤولية الاجتماعية للشركات» على مستوى الشرق الأوسط من مجلة «إيميا فاينانس» المرموقة، مؤكدا المضي قدما في المساهمات المجتمعية والمبادرات الاستراتيجية ودعم كل مبادرات العمل التطوعي بالاعتماد على خبرات «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية التي امتدت لنحو 45 عاما وشكلت ركيزة في التنمية المستدامة.