يواصل بنك برقان دعمه للحملة التوعوية المصرفية «لنكن على دراية» للسنة الثانية على التوالي، وذلك في إطار مشاركته في عدد من الفعاليات المحلية مثل دوري اتحاد الفروسية الكويتي للموسم 2021-2022، ودوري كرة القدم الأول للشابات دون سن 18 وأول بطولة بادل لموظفي البنك، وبالتماشي مع برنامجه للمسؤولية الاجتماعية، يسعى البنك من خلال التواصل المباشر مع الجمهور خلال تواجده في هذه الفعاليات إلى رفع مستوى الوعي بالخدمات المصرفية ودعم نشر الثقافة المالية لعموم أفراد المجتمع.



وقد حرص بنك برقان منذ انطلاق حملة «لنكن على دراية» العام الماضي بمبادرة من بنك الكويت المركزي وبالتعاون مع اتحاد المصارف، على المشاركة الفاعلة في توعية العملاء بحقوقهم المالية وتثقيفهم للاستفادة من الخدمات المصرفية. ويواصل البنك من خلال نشر محتوى توعوي وتثقيفي عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي وقنواته الرقمية الترويج للثقافة المالية والمصرفية لمختلف أفراد المجتمع من خلال تسليط الضوء على أفضل الطرق للإتمام المعاملات المصرفية بشكل آمن، وتجنب عمليات الاحتيال، وحماية البيانات الشخصية والمصرفية.



وحول هذه الحملة، علقت حصه النجادة - مدير العلاقات العامة في بنك برقان - قائلة: من خلال تواجده في العديد من المناسبات الاجتماعية والرياضية البارزة، عمل بنك برقان على تكريس دوره كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي من خلال نشر الوعي المالي، انطلاقا من حرصه على تحقيق المصلحة العامة لكل أطياف المجتمع. وأضافت: يعتبر البنك أن هذه المناسبات تمثل منصات مهمة وفرصا مبتكرة لدعم حملة «لنكن على دراية» ونشر رسائلها وتكثيف تأثيرها الإيجابي عبر التواصل المباشر مع الجمهور، وهو ما يعكس حرص البنك على تفعيل أهداف الحملة بكل الطرق الممكنة.



وسيواصل بنك برقان دعمه للسنة الثانية من «لنكن على دراية» مستفيدا من النتائج الإيجابية لحملة 2021 وذلك لمتابعة الجهود الجماعية الفعالة لتثقيف جميع عملاء البنوك بشأن حقوقهم المالية. وستعزز الحملة في 2022 الرسائل التي تم التركيز عليها العام الماضي كما ستضيف مواضيع جديدة مختلفة، بما في ذلك مزايا الخدمات المصرفية المختلفة، والحقوق المالية للعملاء، وآلية تقديم الشكاوى، وطرق تفادي عمليات الاحتيال والمخاطر المرتبطة بـ «التكييش» والاستثمارات العالية المخاطر.

..والبنك يعلن ساعات العمل خلال عيد الفطر المبارك

أعلن بنك برقان عن تعطيل أعماله بمناسبة عيد الفطر المبارك لمدة أربعة أيام وذلك ابتداء من صباح يوم الأحد الموافق 1 مايو حتى مساء يوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2022.



ولضمان سير أشغال العملاء وعدم تعطلها لفترات طويلة، سيعود الدوام الرسمي في عدد من الأفرع يوم الخميس الموافق 5 مايو، من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 3:00 عصرا. وهذه الأفرع هي: فرع المقر الرئيسي للبنك، فرع الأحمدي، فرع الأفنيوز، فرع السالمية، فرع الجهراء ـ التيماء، وفرع القرين. من جهة أخرى، سيستمر فرع المطار بمتابعة ساعات العمل الاعتيادية خلال عطلة عيد الفطر المبارك. كما سيكون كل من مركز خدمة العملاء أو خدمة الواتساب متاحين على مدار الساعة على الرقم: 1804080 بهدف الإجابة على جميع الاستفسارات.