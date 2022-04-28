أعلنت مجموعة مدن عن امتداد شبكة خدماتها المحلية والإقليمية لتشمل مشروعات تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار بنهاية العام 2021 في الكويت ومصر وسلطنة عمان وغيرها من دول المنطقة، والتي تشمل مشاريع في مجالات العقارات التجارية والسكنية، والإدارية، والسياحية، وغيرها.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن م.عمر نجم في بيان صحافي إن الشركة تطور حاليا 12 مشروعا في مجال العقار التجاري، أبرزها سكاي مول وأب تاون مول وفيرست مول. وأضاف أن الشركة تطور 4 مشاريع أخرى في مجالات المكاتب الإدارية، والعيادات، والعقارات الصناعية، والخدمية.



وكشف نجم عن أن الشركة وفي إطار تعزيز قدرات فريقها الإداري والفني قامت بتعيين الخبير العقاري الدولي جيسن بلاتن مديرا لقسم التأجير في الشركة، متوقعا أن يسهم بلاتن العضو البارز في المعهد الملكي البريطاني للمساحين القانونيين في تطوير عمليات التأجير للمشاريع العقارية المتنوعة التي تديرها الشركة مع تعزيز مستوى الاحترافية في الأعمال بشكل عام، خصوصا مع امتلاكه لخبرة تزيد على 30 عاما في مشاريع التطوير العقاري في المملكة المتحدة، ودول وسط وشرق أوروبا، وعدد من الأسواق الناشئة بشكل عام وقطاع تجارة التجزئة بشكل خاص، منها نحو 17 عاما في دول مجلس التعاون الخليجي.