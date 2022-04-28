أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن حصولها على شهادة اعتماد منظومة التدريب ATO وذلك بعد الانتهاء من جميع المعايير التي تتواكب مع متطلبات قطاع النقل الجوي والشروط الواجب توافرها للحصول على الشهادة.



هذا، وقد تسلم الشهادة الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م. معن رزوقي من الوكيل المساعد للسلامة في الادارة العامة للطيران المدني م. دعيج العتيبي، بحضور مدير دائرة مركز التدريب الكابتن علي المري، ومدير دائرة العمليات الكابتن يوسف العلي، ومدير دائرة السلامة الادارة العامة للطيران المدني م. حسام الرشيد، وعدد من المسؤولين.



وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي معن رزوقي: سعدنا بزيارة الوكيل المساعد للسلامة م. دعيج العتيبي وحصول الخطوط الجوية الكويتية على شهادة اعتماد منظومة التدريب ATO من الادارة العامة للطيران المدني والتي تعد من أهم الشهادات التي تساهم بشكل كبير في تطوير منظومة التدريب الحرفي والمهني والتقني بالكامل فيما يخص تأهيل وصقل مهارات الطيارين وأطقم الطائرات وجميع الموظفين المختصين بقطاع العمليات في شركات الطيران في المنطقة.



وأضاف: إن زيارة الخطوط الجوية الكويتية إلى الادارة العامة للطيران المدني تأتي أيضا في إطار توطيد أواصر التعاون بين الطرفين في تطوير منظومة النقل الجوي في الكويت وتحسينها بما يتواكب مع المعايير والاشتراطات العالمية، كما أن هذه الزيارة تؤكد على عمق ومتانة العلاقات لما فيها من المصلحة العامة والمنفعة على بلادنا العزيزة.



وفي ذات السياق، ثمن الوكيل المساعد للسلامة في الادارة العامة للطيران المدني م. دعيج العتيبي الدور الكبير الذي توليه شركة الخطوط الجوية الكويتية في الاهتمام بأطقم الطائرة والضيافة والحرص على تدريب الكوادر العاملة بالشركة على أحدث نظم التدريب في عالم الطيران بشكل عام، مشيرا إلى أن حصول الطائر الازرق على هذه الشهادة انما هو تتويج للجهود المبذولة من قبل الادارة العليا بشكل عام والادارة التنفيذية للشركة بشكل خاص.



من جانبه، أكد مدير مركز التدريب الكابتن علي المري أن حصول الخطوط الجوية الكويتية على شهادة اعتماد منظومة التدريب ATO يعد انجازا جديدا يضاف الى سجل انجازات الشركة، مشيرا إلى أن نظام ATO سوف يحقق قفزة نوعية للعمل نحو رفع المستوى التدريبي ونمو ربحية المنافسة في سوق العمل، إلى جانب الحصول على موارد جديدة من خلال تسويق التدريب المهني والحرفي في المنطقة.