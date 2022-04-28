منذ الانطلاق، توسعت «طلبات مارت» لتشمل أكثر من 100 متجر في ثمانية أسواق حول المنطقة، مع مجموعة مختارة من أكثر من 7000 منتج مختلف. وتم توفير تجربة تسوق مريحة وعملية وخالية من المتاعب للعملاء على مدار 24 ساعة في اليوم في جميع أيام الأسبوع، وتطورت «طلبات مارت» لتستفيد من تقنية طلبات المبتكرة والمصممة لتمكين إعداد الطلبات وتسليمها بكفاءة خلال 30 دقيقة أو أقل.



وقالت «طلبات مارت» في بيان صحافي، ان أكثر من ربع الطلبات هي للمنتجات الطازجة مثل الخضراوات والفواكه والألبان والمأكولات البحرية، حيث تعمل على توصيل منتجات طازجة عالية الجودة، إذ يعمل فريقان داخل كل متجر من متاجر «طلبات مارت» على مستوى المنطقة، أحدهما لجودة المنتجات الطازجة والآخر لسلامة الغذاء، ولذلك لإجراء فحوصات الجودة الصارمة قبل تخزين الطعام في أماكن يتم التحكم بدرجة حرارتها بشكل مناسب، وبمجرد إعداد الطلب، تتم مراجعة جميع أصنافه مرة أخيرة قبل إرساله للتوصيل.



وذكرت انه من الرائع أن نرى اهتماما بالفواكه والطعام الصحي، وقد أظهرت البيانات أن الموز هو أكثر أنواع الفاكهة طلبا على مستوى المنطقة بأكملها، ثم يليه البرتقال والتفاح. وقالت ان الطماطم هي الصنف الأكثر مبيعا في قسم الخضراوات على «طلبات مارت»، وأتى بعدها الخيار والبطاطس. وأشارت إلى ان المياه من أكثر الأصناف طلبا على «طلبات مارت» جنبا إلى جنب مع الموز والحليب بالشوكولاتة.



إضافة إلى الخضراوات والفواكه، تقدم «طلبات مارت» أيضا عددا من المنتجات الجديدة والتي تشمل: العديد من العلامات التجارية المحبوبة والمنتجات المستوردة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة الى اللحوم والأسماك الطازجة ذات الجودة العالية.