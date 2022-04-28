حذرت الأمم المتحدة من تحول الأزمة السورية إلى «أزمة منسية» رغم أن القتال ما زال يدور في عدة مناطق مخلفا المزيد من المدنيين، نساءً وأطفالا، ودعت وفود الدول المشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي حول آخر المستجدات للأزمة السياسية والإنسانية في سورية أمس الأول، إلى تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، والتي عادت روسيا وهددت بوقفها، وتذرع مبعوثها إلى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، بعدم تنفيذ القرار 2585 بالشكل المتفق عليه في مجلس الأمن.



وقال إن «خطة الأمم المتحدة الإنسانية لسورية لعام 2022 تنص على أن حصة كبيرة (25%) من مشاريع التعافي المبكر ستكون للمرافق الطبية والتعليمية وكذلك أنظمة إمداد المياه».



وأشار إلى أنه بعد مرور 9 أشهر على تمرير القرار 2585 لم تمر سوى 3 قوافل من دمشق إلى إدلب، مفسرا ذلك بأنه «غياب الرغبة» بتنفيذ القرار، وهدد بوقف تمديده قائلا «دعونا لا نخفي حقيقة أنه في ظل هذه الظروف لا توجد عمليا أسباب للتمديد لقرار نقل المساعدات عبر الحدود»، وهو ما ترفضه الدول الغربية وتصر على ايصال المساعدات عبر باب الهوى المنفذ الوحيد المتبقي مع تركيا، بعد نجاح روسيا في منع ايصال المساعدات عبر المعابر الأخرى.



وقد حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية غير بيدرسون، من مغبة أن تصبح سورية «أزمة منسية» وشدد في إحاطته الافتراضية أمام مجلس الأمن مساء امس الأول، على ضرورة التركيز على تحقيق حل سياسي شامل للصراع، بما يتماشى مع القرار 2254.



ولفت الى أن الجمود الاستراتيجي الحالي في الميدان وغياب سورية عن عناوين الصحف، لا ينبغي أن يضللا أي شخص في التفكير بأن الصراع لا يستحق الاهتمام أو أنه يحتاج الى موارد أقل، أو أن الحل السياسي ليس ملحا، ولكن في الواقع، يتطلب صراعا بهذا الحجم حلا سياسيا شاملا يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.