القاهرة ـ محمد صلاح



في حياة النجوم العديد من لحظات السعادة والنجاح والتألق.. ولكن في الوقت نفسه يجد النجم نفسه في بعض الاحيان يتعرض لمطبات وازمات تثير غضبه وتجعله في حالة من القلق والضيق وعدم القدرة على المواجهة لفترات طويلة.. «الأنباء» ترصد اللحظات الصعبة والمواقف الصادمة التي شغلت حيزا من حياة النجوم.. وكيفية التغلب عليها وما الآثار المترتبة على تلك المشاكل؟



يمثل الفنان مصطفى شعبان ظاهرة غريبة في الوسط الفني حيث اصبحت معظم النجمات يرفعن شعار عدم التعاون معه وكلهن يخرجن من اعماله رافضات تكرارها مرة اخرى مهما كانت الاغراءات والسبب في كل الحالات واحد هو تفصيله العمل الفني لحسابه واختصار ادوارهن لصالحه.. والأمثلة كثيرة جدا نرصد بعضها، علاقة قديمة وصداقة قوية في بدايات المشوار جمعت مصطفى شعبان مع منى زكي في عدد من الأعمال فقد التقيا من خلال مسرحية (بالعربي الفصيح) ثم تعاونا معا في فيلم (مافيا) الذي تعاونا فيه مع الفنان أحمد السقا عام 2002.. وكانت النقطة الفاصلة والافتراق بين مصطفى شعبان ومنى زكي من خلال تعاونهما معا في بطولة فيلم «أحلام عمرنا» عام 2005 الذي قررت منى زكي بعده عدم التعاون مع مصطفى شعبان مجددا، حيث غضبت من طريقة وضع اسمها في تترات العمل السينمائي، كذلك اعلنت ان المشكلة كانت في قناعة مصطفى بأنه نجم العمل وهي تسانده فيه بينما هي بطلة لافلام كثيرة، وهو ما أثر على دورها حيث تم اقتصاص مشاهد لها بالاتفاق بين مصطفى والمخرج عثمان أبولبن، ولكنهما أعلنا في الصحف وقتها انها تغيبت عن تسجيل دوبلاج احد المشاهد.. ومنذ ذلك الوقت قررت منى زكي مقاطعة العمل او التعامل مع مصطفى شعبان.. حتى نجح أحمد السقا في اجراء مصالحة بينهما.



كان عمل حورية فرغلي مع مصطفى شعبان في مسلسل (دكتور امراض نسا) تتسم بصداقة وود جعل الكثيرين يعتقدون ان هذا الثنائي سيستمر في اعمال كثيرة.. ولكن مع بداية عرض العمل الفني ثارت امواج الغضب من حورية واطلقت تصريحات شرسة ضد صديقها بعدما تبين لها حذف مجموعة كبيرة من مشاهدها المهمة والمؤثرة على الاحداث واطلت على المشاهدين في اكثر من برنامج تلفزيوني تنتقده بشكل لاذع، مشددة على انها لن تعمل معه مرة اخرى بسبب تحكمه في كل تفاصيل العمل، وليس فقط في دوره وهو ما اثر على مدى تواجدها في العمل.



في مسلسل (العار) اشاد الجميع بالثنائي المتفاهم فنيا درة وشعبان.. وتكرر وبشكل اكثر نجاحا في مسلسل مسلسل (الزوجة الرابعة) رغم انها لم تظهر الا في الحلقات الاخيرة فقط وأوضحت وقتها انها جاملت مصطفى شعبان به، وجاء ذلك لتنقذه بعدما رفضت مجموعة من الفنانات مشاركته فيه، وذكرت ان ما دفعها له كون شخصيتها فيه تدين فكرة تعدد الزوجات التي يستعرضها العمل.. وفي آخر لقاء فني بينهما قدما معا مسلسل (مزاج الخير) وابدعا معا ولكنها قررت ان تكون اعمالها القادمة بعيدة عن شعبان.