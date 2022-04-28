دمشق - هدى العبود



أكدت الفنانة السورية وفاء موصللي لـ «الأنباء» ان مسلسل باب الحارة للمخرج بسام الملا والكاتب مروان قاووق كان وراء اكتشاف مواهب العديد من الفنانين ليدخلوا عالم الشهرة، وكشفت أنها واحدة من أولئك الفنانين الذين دخلوا هذا العالم على الرغم أنها خريجة المعهد العالي للعلوم المسرحية، وحاصلة على دكتوراه في التمثيل والمسرح من موسكو، لكنني أكشف سرا من أسرار نجاح مسلسل «باب الحارة»، وقالت أرفض إطلاق عليه الخلطة السحرية لنجاح العمل. «لأنه لا يوجد في الفن شيء اسمه خلطة سحرية فمسلسل «باب الحارة» من وجهة نظري فانتازيا بيئية مسلية تصلح للعرض في رمضان، لأنها مخزون كبير من حكايا الجدات وحتوتاتهم التي لا تنتهي، كما ان الكاركترات مختلفة لشخصيات الفنانين، ولا تتعرض لتسلسل أحداث سياسية، ولا تؤرخ لها، كما أنها لا تستعرض المجتمع السوري بكل مكوناته في فترة معينة، ثم إن الحارات افتراضية وليست حقيقية لكنها تعرضت لجمال العمارة التي تدهش كل من شاهد سلسلة باب الحارة الشهير بأجزائه في الموسمين الأول والثاني. وعودة للشهرة التي وصلت إليها من خلال شخصية «فريال» في المسلسل قالت لم تفرش الأرض أمامي بالحرير، لقد تعبت جدا في التحضير لها وتكوين الكاركتر الخاص بها كونها شخصية امرأة قوية وجبارة وبعيدة كل البعد عن شخصيتي» أنا وفاء الإنسانة قبل أن أكون الممثلة «وأوضحت وفاء أنها بحثت عن نقاط ضعف وقوة الشخصية وعلاقتها بالشخصيات الأخرى إلى ان وصلت لتلك الشخصية التي أذهلت المخرج بسام الملا والكاتب مروان قاووق قبل المشاهد الذي كان يستوقفني في الشارع ويسأل بلهفة، ترى ماذا أنت فاعلة بصهرك عصام زوج ابنتك لطفية» ومن خلال «الأنباء» أنا أشكر كل من شاهدة سلسلة باب الحارة وشاهد شخصية فريال.